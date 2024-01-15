Пассажир аэропорта Астаны задержан со 160 000 долларов

Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе производства предполетного досмотра в багаже у пассажира были выявлены денежные средства в количестве около 160 000 долларов США. После чего, данный пассажир вместе с денежными средствами был передан сотрудникам соответствующих органов.