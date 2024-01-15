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Пассажир аэропорта Астаны задержан со 160 000 долларов

Пассажир пытался провезти через аэропорт Астаны 160 тысяч долларов США, передает DKNews.kz.

Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе производства предполетного досмотра в багаже у пассажира были выявлены денежные средства в количестве около 160 000 долларов США. После чего, данный пассажир вместе с денежными средствами был передан сотрудникам соответствующих органов.

Напоминаем, что в соответствии с Указом Президента РК О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан от 14 марта 2022 года, запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.