Электрички в Нижнем Новгороде задержали больше чем на час 15 января

Утро 15 января для жителей Сормовского района выдалось нервным: не пришли электрички, на которых обычно добирались на работу и учебу. В итоге пришлось брать штурмом метро. Об этом nn.aif.ru сообщили жители Нижнего Новгорода.
«Что-то случилось — в Сормове нет электричек, на стации метро “Буревестник” дикая давка», — рассказали сормовичи.
По информации ГЖД, в 7.16 из-за технической неисправности был задержан пригородный поезд.
сообщением Балахна — Нижний Новгород. В итоге одна электричка из Правдинска была задержана на 1 час 28 минут, вторая — на 1 час 19 минут, а пригородный поезд Заволжье — Нижний Новгород — на 1 час.
«Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», — добавили представители ГЖД.