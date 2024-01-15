От обещанной прибыли до убытков: мошенники обокрали хабаровчан

Житель Центрального района Хабаровска обратил внимание на заманчивое предложение в интернете о быстром и легальном заработке. Известная брокерская платформа предлагала инвестировать в акции крупных компаний с целью получения стабильного дохода путем игры на разнице курсов.
— «Менеджеры» настояли на том, чтобы 58-летний хабаровчанин перечислил деньги на несколько разных номеров сотовых телефонов. За 1,5 месяца «инвестирования» мужчина потерял все свои сбережения и даже взял крупный кредит в банке. В сумме он перевел около одного миллиона 300 тысяч рублей, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Женщина согласилась на предложение неизвестных «работодателей». Она внесла деньги в три крупных заказа, поверив в то, что ей вернут потраченные деньги вместе с прибылью. После того как она перевела около 250 тысяч рублей, мошенники потребовали дополнительного вложения, и женщина осознала, что попала в ловушку.