От обещанной прибыли до убытков: мошенники обокрали хабаровчан

— «Менеджеры» настояли на том, чтобы 58-летний хабаровчанин перечислил деньги на несколько разных номеров сотовых телефонов. За 1,5 месяца «инвестирования» мужчина потерял все свои сбережения и даже взял крупный кредит в банке. В сумме он перевел около одного миллиона 300 тысяч рублей, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.