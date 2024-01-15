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От обещанной прибыли до убытков: мошенники обокрали хабаровчан

Под предлогом заработка мошенники выманили более 1,5 миллиона рублей у жителей Хабаровска.
Источник: Комсомольская правда

Житель Центрального района Хабаровска обратил внимание на заманчивое предложение в интернете о быстром и легальном заработке. Известная брокерская платформа предлагала инвестировать в акции крупных компаний с целью получения стабильного дохода путем игры на разнице курсов.

— «Менеджеры» настояли на том, чтобы 58-летний хабаровчанин перечислил деньги на несколько разных номеров сотовых телефонов. За 1,5 месяца «инвестирования» мужчина потерял все свои сбережения и даже взял крупный кредит в банке. В сумме он перевел около одного миллиона 300 тысяч рублей, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

В другом случае неизвестные предложили 38-летней жительнице Кировского района продвигать товары на популярном маркетплейсе. Она должна была переводить деньги за заказанную продукцию, что, по их утверждению, повысит ее статус покупателя. В ответ ей обещали возврат вложенных средств с процентами.

Женщина согласилась на предложение неизвестных «работодателей». Она внесла деньги в три крупных заказа, поверив в то, что ей вернут потраченные деньги вместе с прибылью. После того как она перевела около 250 тысяч рублей, мошенники потребовали дополнительного вложения, и женщина осознала, что попала в ловушку.