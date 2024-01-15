В Железногорске пенсионерка отдала 3 млн рублей мошенникам-инвесторам

Сначала пенсионерке отправила на биржу 10 тысяч рублей. После она решила убедиться, что все реально и попыталась вывести 1,8 тысячи. Мошенники одобрили перевод, чтобы внушить доверие. В итоге женщина положила на счет 1 млн рублей.