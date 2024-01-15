В Железногорске пенсионерка отдала 3 млн рублей мошенникам-инвесторам

Жительница Красноярского края решила подзаработать на бирже и лишилась денег, рассказали в прокуратуре.
В декабре 62-летняя женщина нашла объявление об интересном способе заработка — инвестициях. Она заполнила анкету и с ней связался «специалист», который убедил пенсионерку скачать приложение.
Еще один «наставник» помог клиентке установить еще несколько программ, включая фейковое приложение банка. После с женщиной начали созваниваться через скайп и помогать ей регистрироваться.
Сначала пенсионерке отправила на биржу 10 тысяч рублей. После она решила убедиться, что все реально и попыталась вывести 1,8 тысячи. Мошенники одобрили перевод, чтобы внушить доверие. В итоге женщина положила на счет 1 млн рублей.
Суммы в кабинете росли очень быстро и привлекательно, поэтому женщина снова сняла 4 тысячи рублей. После она взяла кредит и вложила на счет еще 2 млн рублей.
Только подруга, узнав о происходящем, объяснила, что это не биржа, а мошенники. Женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.