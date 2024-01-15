В Кыштыме спасатели достали из шахты глубиной 15 метров спаниеля

«Специалисты Кыштымского отряда обследовали место ЧП и смогли организовать в старой штольне обязательную при спелеоработах станцию спуска-подъема. Затем один из спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустился вниз, успокоил собаку, взял на руки и пристегнул за шлейку к своей обвязке. Вместе они смогли преодолеть 15 метров (высота пятиэтажки) и подняться на поверхность», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.