В Кыштыме спасатели достали из шахты глубиной 15 метров спаниеля

Сообщается, что все произошло в районе поселка Слюдорудник, спаниель семейной пары забежал в старую шахту в горе Слюдяная, сорвался в один из колодцев.
По словам спасатели, каменный колодец технического сооружения оказался глубиной 15 метров, не имел никаких выходов на горизонты, поэтому собака, получив травмы, оказалась в ловушке.
«Специалисты Кыштымского отряда обследовали место ЧП и смогли организовать в старой штольне обязательную при спелеоработах станцию спуска-подъема. Затем один из спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустился вниз, успокоил собаку, взял на руки и пристегнул за шлейку к своей обвязке. Вместе они смогли преодолеть 15 метров (высота пятиэтажки) и подняться на поверхность», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Хозяева повезли невольного «шахтера» в ветеринарную клинику для осмотра полученных повреждений.