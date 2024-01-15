В Башкирии осудили экс-главу федерации бокса и его сообщников по трем статьям

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2022 года мужчина договорился с предпринимателем о встрече в ночное время, в ходе которой избил его и уехал на его дорогостоящем автомобиле марки Lexus LX 450 D, оставив владельца иномарки на улице. Затем на протяжении полугода злоумышленник вместе со своим другом требовали у коммерсанта переоформления 50% доли в организации и машины стоимостью почти 10 млн рублей, применяя к нему физическую силу.