В Челябинске бывшего замминистра отправили в колонию строгого режима

Второй фигурант дела, экс-депутат Центрального райсовета, директор группы компаний «Элефант» Михаил Смирнов получил шесть лет условно.
Бахаев взят под стражу после оглашения приговора.
Напомним, гособвинитель просил для бывшего первого замминистра экономического развития 12 с половиной лет, экс-депутата райсовета — 13 лет, обоим колонии строгого режима.
По версии следствия, в 2017 году они похитили из бюджета региона более 33 млн рублей, выделенных на проведение XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Кроме того, Смирнов в 2018 году передал Бахаеву взятку 2,9 млн рублей за совершение действий по обеспечению заключения договоров по подготовке и проведению Форума с ООО «Элефант-Формат» по завышенным ценам.