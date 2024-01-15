Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Челябинске бывшего замминистра отправили в колонию строгого режима

Бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева отправили в колонию строгого режима на четыре года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Второй фигурант дела, экс-депутат Центрального райсовета, директор группы компаний «Элефант» Михаил Смирнов получил шесть лет условно.

Бахаев взят под стражу после оглашения приговора.

Напомним, гособвинитель просил для бывшего первого замминистра экономического развития 12 с половиной лет, экс-депутата райсовета — 13 лет, обоим колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2017 году они похитили из бюджета региона более 33 млн рублей, выделенных на проведение XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Кроме того, Смирнов в 2018 году передал Бахаеву взятку 2,9 млн рублей за совершение действий по обеспечению заключения договоров по подготовке и проведению Форума с ООО «Элефант-Формат» по завышенным ценам.