Жительницу Башкирии укусила бешеная кошка

Выяснилось, что в кугарчинскую районную ветеринарную станцию поступила информация о том, что жительницу деревни Альмясово укусила кошка. Женщина, чтобы избежать дальнейших нападений, умертвила животное.
«После получения информации, специалисты Кугарчинской районной ветеринарной станции выехали на место, отобрали материалы для исключения бешенства и доставили в Мелеузовский филиал Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории, где лабораторным методом был установлен диагноз бешенство. Ветеринарная служба района труп животного уничтожила — сожгла; место нахождения больного животного продезинфицировала. Для предупреждения распространения болезни организовано эпизоотологическое обследование, определены границы очагов и угрожаемых зон», — сообщили в пресс-службе госкомитета.
Сейчас пострадавшая женщина получает всю необходимую медпомощь.
По данным ведомства, животные, имеющиеся в угрожаемой зоне, находятся под наблюдением ветспециалистов, среди населения проводятся разъяснительные работы об опасности заболевания бешенством людей и мерах профилактики данной болезни.