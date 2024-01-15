Жительницу Башкирии укусила бешеная кошка

«После получения информации, специалисты Кугарчинской районной ветеринарной станции выехали на место, отобрали материалы для исключения бешенства и доставили в Мелеузовский филиал Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории, где лабораторным методом был установлен диагноз бешенство. Ветеринарная служба района труп животного уничтожила — сожгла; место нахождения больного животного продезинфицировала. Для предупреждения распространения болезни организовано эпизоотологическое обследование, определены границы очагов и угрожаемых зон», — сообщили в пресс-службе госкомитета.