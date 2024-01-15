Озвучена роль брата Кайрата Боранбаева в деле Мырзахметова

Как мы уже сообщали ранее, Аблай Мырзахметов обвиняется в уголовных преступлениях по трем статьям УК РК. Статья 28 часть 4 УК РК — подстрекательство к уголовному преступлению, статья 367 часть 4 — дача взятки в крупном размере и неоднократно либо в группе лиц, статья 190 часть 4 пункт 2 — мошенничество в особо крупном размере.
В деле, как ранее стало известно из данных судебного кабинета, также фигурирует Талгат Боранбаев — брат осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева. Именно он стал лицом, в отношении которого Мырзахметов предпринял действия, нарушающие закон — подстрекательство к даче взятки и мошенничество.
Напомним, что главное судебное разбирательство по делу Мырзахметова еще не началось — в столице проходит предварительное слушание. ГСР по экс-главе НПП «Атамекен» назначено на 22 января в 10:00.
Дело Мырзахметова
В июне в Казахстане стало известно о задержании экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева. В Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.
«Альтаев Н. Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем — депутатом мажилиса парламента — на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей “Атамекен” Мырзахметова А. И.», — говорилось в сообщении службы.
Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.
В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года. Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова — всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.
Также в конце октября стало известно, что суд по делу экс-депутата Альтаева пройдет в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для Альтаева 12 лет лишения свободы. 21 ноября Нуржан Альтаев был осужден на 10 лет за взятки в особо крупном размере. Сразу после вынесения приговора Альтаеву в Антикоре заявили, что в отношении Мырзахметова продолжается досудебное расследование.
В конце декабря стало известно, что дело бывшего главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.