Озвучена роль брата Кайрата Боранбаева в деле Мырзахметова

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года. Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова — всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.