В Омске ввели ЧС по аварийному дому в Нефтяниках

В администрации отметили, что пятиэтажка в Нефтяниках больше не может обслуживаться поставщиками коммунальных услуг, поскольку состояние внутридомовых сетей чревато авариями, а значит ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.
«В связи с этим муниципальной Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить ЧС в границах данного объекта», — заявили в пресс-службе мэрии Омска.
В городской администрации сообщают, что этот дом был практически полностью расселен еще в конце прошлого года.
«Абсолютное большинство жителей получили комфортабельные квартиры в новостройке. Однако небольшая часть людей продолжает проживать в опасном доме, руководствуясь личными соображениями и игнорируя нормы закона. Во избежание оставления таких жильцов в аварийном доме без отопления, света и воды, департамент жилищной политики подготовил для них полностью отремонтированные, теплые квартиры маневренного фонда города», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что по поручению мэра Омска Сергея Шелеста всем будет оказана помощь в переезде: с транспортом, погрузкой вещей
Как ранее сообщал «СуперОмск», процесс расселения пятиэтажки на 50 лет Профсоюзов, 81 начался в 2023 году. Тогда мэр Сергей подписал постановление об изъятии жилых помещений и участка на основании того, что дом авариен и подлежит сносу.