Не могла взлететь: в Челябинске спасли примерзшую ко льду утку

— Я увидела сообщение об этом в чате и сразу поехала туда, — рассказывает зооволонтер Виктория Пихуля. — Пришлось лечь и ползти к птице, потому что и снега много, и река не замерзшая. Пока ползла за одной, увидела еще другую утку. В итоге вытащила двух. К сожалению, выжила только одна из них — вторая сильно замерзла.