Не могла взлететь: в Челябинске спасли примерзшую ко льду утку

Жительница Челябинска спасла утку, примерзшую ко льду реки Миасс. Птица несколько часов провела в ледяном плену у одного из берегов в самом центре города. Обнаружить находку удалось благодаря бдительным собаководам. На утренней прогулке они заприметили пернатую, которая никак не могла сдвинуться с места.
— Я увидела сообщение об этом в чате и сразу поехала туда, — рассказывает зооволонтер Виктория Пихуля. — Пришлось лечь и ползти к птице, потому что и снега много, и река не замерзшая. Пока ползла за одной, увидела еще другую утку. В итоге вытащила двух. К сожалению, выжила только одна из них — вторая сильно замерзла.
Выжившей птицей оказался самец кряквы. Эти утки обычно не улетают на зимовку и хорошо приспособлены к уральским морозам. Однако к аномальной погоде как следует не подготовишься:
— Кряквы хорошо перемещаются по реке Миасс. Там много не замерзающих участков, поэтому обычно такого не происходит. Но, возможно, ночью застыла их полынья и птицы просто не смогли найти другую по темноте, — комментирует орнитолог Евгений Попов.
Сейчас кряква наблюдается и отогревается в челябинской ветклинике. Специалисты считают, что скоро птица будет готова вернуться в природу.