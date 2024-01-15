Задержан вор, похитивший деньги из трапезной минского храма

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители за разбой в храме по горячим следам задержали ранее судимого за кражу минчанина. Мужчина, угрожая ножом, похитил деньги из трапезной столичного храма. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.



В столичную милицию поступила информация, что неизвестный под угрозой применения ножа похитил деньги из трапезной храма на ул. Лидской. Незамедлительно на розыск злоумышленника были ориентированы все ближайшие наряды милиции. Сотрудники Фрунзенского отдела Департамента охраны недалеко от места происшествия задержали на остановке общественного транспорта мужчину.



Фигурантом оказался 29-летний житель столицы, ранее судимый за кражу. Следователи возбудили уголовное дело за разбой.