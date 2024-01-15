Глава Перми Соснин: в школе № 136 взрывное устройство не обнаружили

«В школе № 136 не обнаружено взрывного устройства. Сотрудники оперативных служб и администрация учебного заведения отреагировали оперативно — детей эвакуировали согласно алгоритму при ЧП», — отметил мэр Перми.
В администрацию школы поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. По факту ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU рассказало, что местные жители услышали сигнал тревоги о том, что в школе № 136 обнаружили взрывное устройство. Педагогический состав и учеников эвакуировали.