В Петербурге проверяют причастность блогера Шария к восьми поджогам шин

По его словам, в Петербурге и Ленобласти в конце 2023 — начале 2024 года было совершено 8 поджогов шин около входных дверей в квартиры. «Все преступления совершены аналогичным способом — путем поджога от двух до четырех автомобильных покрышек на лестничных клетках жилых домов непосредственно у входных дверей в квартиры потерпевших, в результате чего повреждены двери и общедомовое имущество», — сказал собеседник.