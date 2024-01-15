В Уфе вандалы испортили «умную» остановку у Гостиного двора

В Уфе выявили очередной факт вандализма на «умном» остановочном павильоне закрытого типа «Гостиный двор». По сообщению управления транспорта и связи администрации города, один из трех подростков зажигалкой испортил камеру наружного наблюдения, в объектив которой перед этим и попал.