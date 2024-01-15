В Уфе вандалы испортили «умную» остановку у Гостиного двора

Двое других просто наблюдали за фактом причинения ущерба.
В настоящее время МУП «Уфагортранс» подало заявление в полицию по факту порчи городского имущества, а также установления личности подростка для привлечения его к ответственности.
Ежедневно в каждом районе города производится уборка остановочных павильонов, сообщает пресс-служба мэрии. Чистота и порядок транспортной инфраструктуры является прерогативой служб по содержанию и благоустройству районов Уфы. К сожалению, в этих общественных местах присутствуют акты вандализма: граффити, всевозможные объявления и наклейки, разбитые стекла, поврежденные информационные табло, кнопки вызова экстренных оперативных служб, USB-зарядки для мобильных устройств.
Уфимцев в очередной раз призывают беречь общественное имущество и в случае обнаружения фактов порчи оборудования обращаться на горячую линию Уфагортранса по телефону: 8−800−600−51−84.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в уфимском сквере Юнармейцев хулиганы похитили и разрушили 20 шаров новогодней иллюминации.