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В Уфе вандалы испортили «умную» остановку у Гостиного двора

В Уфе выявили очередной факт вандализма на «умном» остановочном павильоне закрытого типа «Гостиный двор». По сообщению управления транспорта и связи администрации города, один из трех подростков зажигалкой испортил камеру наружного наблюдения, в объектив которой перед этим и попал.

Двое других просто наблюдали за фактом причинения ущерба.

В настоящее время МУП «Уфагортранс» подало заявление в полицию по факту порчи городского имущества, а также установления личности подростка для привлечения его к ответственности.

Ежедневно в каждом районе города производится уборка остановочных павильонов, сообщает пресс-служба мэрии. Чистота и порядок транспортной инфраструктуры является прерогативой служб по содержанию и благоустройству районов Уфы. К сожалению, в этих общественных местах присутствуют акты вандализма: граффити, всевозможные объявления и наклейки, разбитые стекла, поврежденные информационные табло, кнопки вызова экстренных оперативных служб, USB-зарядки для мобильных устройств.

Уфимцев в очередной раз призывают беречь общественное имущество и в случае обнаружения фактов порчи оборудования обращаться на горячую линию Уфагортранса по телефону: 8−800−600−51−84.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в уфимском сквере Юнармейцев хулиганы похитили и разрушили 20 шаров новогодней иллюминации.