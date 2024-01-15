В Серове простились с добровольцем, который дважды побывал в зоне СВО

По данным администрации, в июле 2022 года Евгений Куртеев заключил контракт с Минобороны РФ. В составе штурмового отряда участвовал в освобождении Артемовска Донецкой народной республики. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу» по указу президента РФ.



После окончания срока контракта вернулся домой в Серов, а затем вновь решил вернуться в зону СВО. В августе 2023 года он добровольно вновь заключил контракт с Минобороны РФ. «Служил достойно, с честью выполнял поставленные боевые задачи», — сказано в сообщении.



Евгений Куртеев родился в Серове, учился в школе-интернате № 5. Затем работал на металлургическом заводе сортировщиком-сдатчиком металла. Позже он уехал в Тюмень на постоянное место жительства, где работал в государственных и частных организациях.



В августе в Серове простились с погибшим в ходе СВО 25-летним Евгением Конаевым, а также с 48-летним Олегом Черных.