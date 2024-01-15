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В Серове простились с добровольцем, который дважды побывал в зоне СВО

В Серове (Свердловская область) простились с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) 38-летним Евгением Куртеевым. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» администрации Серовского городского округа.
Источник: пресс-служба администрации Серовского городского округа

По данным администрации, в июле 2022 года Евгений Куртеев заключил контракт с Минобороны РФ. В составе штурмового отряда участвовал в освобождении Артемовска Донецкой народной республики. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу» по указу президента РФ.

После окончания срока контракта вернулся домой в Серов, а затем вновь решил вернуться в зону СВО. В августе 2023 года он добровольно вновь заключил контракт с Минобороны РФ. «Служил достойно, с честью выполнял поставленные боевые задачи», — сказано в сообщении.

Евгений Куртеев родился в Серове, учился в школе-интернате № 5. Затем работал на металлургическом заводе сортировщиком-сдатчиком металла. Позже он уехал в Тюмень на постоянное место жительства, где работал в государственных и частных организациях.

В августе в Серове простились с погибшим в ходе СВО 25-летним Евгением Конаевым, а также с 48-летним Олегом Черных.