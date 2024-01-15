Работы шли без разрешений: в Ялте из-за несанкционированной стройки обвалился склон

В Ялте на Южнобережном шоссе, 2Б в результате несанкционированной стройки обвалился склон. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
-Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке — обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный — по бумагам 100 «квадратов» предназначались под гараж. Выросшая «махина» дала дополнительную нагрузку. Строение люди приобрели год назад, с их слов, как жилой дом, — написала градоначальница в своем телеграм-канале.
По словам Павленко, впереди большая работа с документами и выявлением виновных. Сейчас необходимо предотвратить дальнейшее сползание грунта. По рекомендации специалистов ГКУ РК «Противооползневое управление» проводится укрепление и подсыпка склона, далее будет разработан проект по капитальным работам. Градоначальница заверила, что держит ситуацию на личном контроле, и призвала ялтинцев не начинать стройки, не получив на это разрешения. — Рельеф сложный — могут быть неприятные сюрпризы, — пояснила градоначальница и призвала сообщать о подобных фактах в Департамент муниципального контроля.