Работы шли без разрешений: в Ялте из-за несанкционированной стройки обвалился склон

По словам Павленко, впереди большая работа с документами и выявлением виновных. Сейчас необходимо предотвратить дальнейшее сползание грунта. По рекомендации специалистов ГКУ РК «Противооползневое управление» проводится укрепление и подсыпка склона, далее будет разработан проект по капитальным работам. Градоначальница заверила, что держит ситуацию на личном контроле, и призвала ялтинцев не начинать стройки, не получив на это разрешения. — Рельеф сложный — могут быть неприятные сюрпризы, — пояснила градоначальница и призвала сообщать о подобных фактах в Департамент муниципального контроля.