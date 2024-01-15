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Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе

ДОХА, 15 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла», которое пользуется поддержкой Ирана, подтвердило проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе.
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Источник: AP 2023

Ранее Центральное командование США подтвердило попадание ракеты, которую запустили с территории, находящейся под контролем хуситов в американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки нет.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», — сообщил в понедельник военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала «Аль-Масира».

«Мы расцениваем все американские и британские корабли и подразделения, которые участвуют в военной агрессии против нашей страны вражескими целями в списке целей наших вооруженных сил. Мы продолжим проводить военные операции с целью исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей», — отметил Сариа.