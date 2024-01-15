Хуситы подтвердили удар по американскому кораблю в Аденском заливе

«Мы расцениваем все американские и британские корабли и подразделения, которые участвуют в военной агрессии против нашей страны вражескими целями в списке целей наших вооруженных сил. Мы продолжим проводить военные операции с целью исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей», — отметил Сариа.