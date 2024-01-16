Главы Тимашевского и Темрюкского районов стали жертвами кибермошенников

Несколько глав районов Краснодарского края стали жертвами кибермошенников. Хакеры взломали аккаунты чиновников и начали рассылать от их имени сообщения. Глава Темрюкского района Федор Бабенков оказался среди тех, чей официальный телеграм-канал был взломан. Он попросил жителей районе не поддаваться провокациям и сохранять бдительность.
Некоторые пользователи телеграм начали получать сообщения якобы от моего имени. Текст сообщений всегда один и тот же — с проверкой едет некий Максим Александрович Дегтярев. Будьте бдительны не попадайтесь на уловки мошенников. Всю поступающую информацию необходимо проверять и ни в коем случае не разглашайте свои персональные данные.
Подобные сообщения также получали жители Ейского, Крымского, Кущевского, Кореновского и Новокубанского районов. Вечером 15 января хакерской атаке также подвергся глава Тимашевского район Андрей Палий.