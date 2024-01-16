Главы Тимашевского и Темрюкского районов стали жертвами кибермошенников

Некоторые пользователи телеграм начали получать сообщения якобы от моего имени. Текст сообщений всегда один и тот же — с проверкой едет некий Максим Александрович Дегтярев. Будьте бдительны не попадайтесь на уловки мошенников. Всю поступающую информацию необходимо проверять и ни в коем случае не разглашайте свои персональные данные.