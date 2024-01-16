КСИР заявил о ракетном ударе по «антииранским группировкам» в Ираке

ТЕГЕРАН, 16 янв — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил) Ирана взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль, уничтожены базы антииранских террористических группировок, об этом говорится в заявлении КСИР.
Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта.
«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана, шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», — цитирует агентство Tasnim заявление корпуса.
Как утверждают в КСИР, баллистические ракеты были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане, в результате чего она была уничтожена. По сведениям КСИР, там готовились спецоперации и планировались теракты в регионе Ближнего Востока, в частности в Иране.
По информации телеканала ABC, в результате атаки погибли четыре человека. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает, что граждане США в результате ударов не пострадали. Официальный Вашингтон пока никак не прокомментировал заявление КСИР.
Еще в минувшую среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский «фронт сопротивления» в разных арабских странах «наносить удары по врагу», где бы он ни находился.
В начале января в городе Керман на юго-востоке Ирана прогремели взрывы во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, в результате погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет; всего получили ранения 284 человека.
Как рассказал замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади, взрывы осуществили смертники. Президент страны Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам.