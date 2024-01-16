КСИР заявил о ракетном ударе по «антииранским группировкам» в Ираке

Как утверждают в КСИР, баллистические ракеты были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане, в результате чего она была уничтожена. По сведениям КСИР, там готовились спецоперации и планировались теракты в регионе Ближнего Востока, в частности в Иране.