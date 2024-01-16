Все работники сгоревшего склада в Шушарах найдены живыми

Ранее spb.aif.ru писал, что после ЧП было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Рассматриваются три версии произошедшего: поджог, неисправная проводка, а также неосторожное обращение с огнём. Ущерб от возгорания на складе оценивается в 10 миллиардов рублей.