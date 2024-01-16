Все работники сгоревшего склада в Шушарах найдены живыми

Все сотрудники сгоревшего петербургского склада Wildberries в Шушарах найдены живыми. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Напомним, страшный пожар в здании на Московском шоссе произошёл утром 13 января. После экстренной эвакуации руководство компании не могло связаться с 54 сотрудниками, позже их число сократилось до 12 человек. Двоим потребовалась медицинская помощь: пострадали 22-летняя сотрудница оперативного штаба и 56-летний работник.
Ранее spb.aif.ru писал, что после ЧП было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Рассматриваются три версии произошедшего: поджог, неисправная проводка, а также неосторожное обращение с огнём. Ущерб от возгорания на складе оценивается в 10 миллиардов рублей.