В Омске проходит суд над омичом, который поджёг свою жену

В данный момент в омском областном суде проходит допрос свидетелей по делу 51-летнего омича, который поджёг свою жену во время ссоры на почве ревности. Корреспондент omsk.aif.ru присутствует на заседании.
Свидетели рассказали, что пострадавшая забежала в магазин обгоревшая, в мокрой одежде. Она заявила, что муж её избил и поджёг. Когда женщину доставили в больницу, её муж в это время стоял за магазином. Также свидетели рассказали, что обвиняемый сначала просил вызвать пожарную, чтоб тушить дом. Но потом, по показаниям свидетелей, угрожал убить всех и себя, если начнут тушить пожар.
Ране мы сообщали, что 51-летнего жителя Азовского района Омской области отправили за решётку в ожидании суда. Он обвиняется в убийстве жены, с которой жестоко расправился этим летом.