В Омске проходит суд над омичом, который поджёг свою жену

Свидетели рассказали, что пострадавшая забежала в магазин обгоревшая, в мокрой одежде. Она заявила, что муж её избил и поджёг. Когда женщину доставили в больницу, её муж в это время стоял за магазином. Также свидетели рассказали, что обвиняемый сначала просил вызвать пожарную, чтоб тушить дом. Но потом, по показаниям свидетелей, угрожал убить всех и себя, если начнут тушить пожар.