Предприниматели в трех регионах расхитили газ и электричество почти на 600 миллионов сумов

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики.
Первый случай произошел в Баяутском районе Сырдарьинской области — пункт общественного питания был самовольно подключен к газовой сети. Нанесенный ущерб оценивается в 257 миллионов сумов.
Второй зафиксировали в Хиве — цех по производству ювелирных изделий и магазин самовольно подключились к электрическим сетям и незаконно израсходовали электроэнергию на 178,5 миллионов сумов.
Третий выявлен в Самаркандском районе — цех по выпечке хлеба самовольно подключился к сети электроэнергии и растратил ее на 136 миллионов сумов.
По всем трем случаям возбуждены уголовные дела по статье за кражу, ведется следствие.