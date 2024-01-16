Предприниматели в трех регионах расхитили газ и электричество почти на 600 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бизнесмены, самовольно подключившись к коммунальным сетям, украли природный газ на 257 миллионов сумов и электроэнергии более чем на 300 миллионов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.