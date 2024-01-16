Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Предприниматели в трех регионах расхитили газ и электричество почти на 600 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бизнесмены, самовольно подключившись к коммунальным сетям, украли природный газ на 257 миллионов сумов и электроэнергии более чем на 300 миллионов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Предприниматели в трех регионах расхитили газ и электричество почти на 600 миллионов сумов
Источник: Генпрокуратура Узбекистана

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики.

Первый случай произошел в Баяутском районе Сырдарьинской области — пункт общественного питания был самовольно подключен к газовой сети. Нанесенный ущерб оценивается в 257 миллионов сумов.

Второй зафиксировали в Хиве — цех по производству ювелирных изделий и магазин самовольно подключились к электрическим сетям и незаконно израсходовали электроэнергию на 178,5 миллионов сумов.

Третий выявлен в Самаркандском районе — цех по выпечке хлеба самовольно подключился к сети электроэнергии и растратил ее на 136 миллионов сумов.

По всем трем случаям возбуждены уголовные дела по статье за кражу, ведется следствие.

энергетика
Прокуратура