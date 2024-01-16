Четверых молодых людей задержали по делу об убийстве человека в Иркутске

Четверых молодых людей в возрасте от 14 лет до 21 года, подозреваемых в убийстве человека, задержали в Иркутске. По версии следствия, в одном из домов в Куйбышевском районе они избили 35-летнего сожителя матери самого младшего из них. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники унесли тело к Ушаковке, сделали прорубь и погрузили его в воду. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, совершённого группой лиц по предварительному сговору с применением различных предметов в качестве оружия.
По горячим следам полицейские вычислили и задержали подозреваемых, которые не стали отрицать своей вины. Следователи, криминалисты и спасатели нашли тело погибшего в воде в указанном месте. Проводятся проверки показаний обвиняемых на месте происшествия. Решается вопрос о заключении фигурантов дела под стражу.