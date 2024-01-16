Четверых молодых людей задержали по делу об убийстве человека в Иркутске

Четверых молодых людей в возрасте от 14 лет до 21 года, подозреваемых в убийстве человека, задержали в Иркутске. По версии следствия, в одном из домов в Куйбышевском районе они избили 35-летнего сожителя матери самого младшего из них. Мужчина скончался на месте от полученных травм.