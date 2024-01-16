В одной из красноярских поликлиник пенсионерка украла чужую сумку

В Красноярске предстанет перед судом 71-летняя женщина, подозреваемая в краже. Как рассказали в полиции, само преступление произошло в поликлинике, когда пенсионерка ожидала своей очереди к врачу. Заметив, что другая пожилая женщина оставила сумку и ушла, женщина поспешила прибрать забытое к рукам и скрыться. Стоит отметить, что украденной сумкой нарушительница решила пользоваться сама, а находившийся внутри смартфон отдала сыну.