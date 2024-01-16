На помощь поспешил 11-летний брат: ЧП произошло в парке Минного городка

В столице Приморья прогулка по замерзшему озеру едва не обернулась трагедией для десятилетней девочки. Вместе со своими друзьями и братом школьница каталась льду, который в какой-то момент треснул под ней, и та провалилась под воду. Взрослые не слышали крики о помощи, поэтому на берег бедолагу вытащили другие дети, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
О случившемся в парке Минного городка стало известно из социальных сетей. Когда уроки закончились, ребята решили немного порезвиться на свежем воздухе и покататься на коньках, которых с собой у Светы не оказалось, поэтому она просто гуляла.
Девочка уронила ключи от дома на лед, другая школьница, проезжающая на коньках, случайно откинула еще дальше. Света сделала несколько шагов, как вдруг раздался треск, и она провалилась под воду. Первым это заметил ее 11-летний брат, который тут же побежал выручать сестру. Он звал взрослых, но те попросту не слышали детский зов о помощи.
Выбраться из ледяной воды и дойти до берега девочке помогли друзья. Света с братом вернулись домой, а узнавшая о случившемся бабушка до сих пор не может оправиться от шока, ведь страшно представить, что могло стать с ее внучкой, если бы не другие школьники.
Не первый раз в парке Минного городка под лед проваливаются люди. Весной прошлого года «Комсомолка» писала о том, что здесь едва не утонули два мальчика. К счастью, в этот момент рядом была Юлия Резанова, которая помогла ребятам выбраться на берег. Кстати, за спасение школьников женщина получила знак отличия «Владивосток — город воинской славы».
Подобный случай произошел и в 2022 году, но также все обошлось все без трагедии, потому что школьников спас студент Дмитрий Федотенков.
И потому, что не первый раз в Минном городке люди проваливаются под лед, жители задаются вопросом, установят ли здесь информационные щиты с предупреждениями о запрете прогулок по замерзшему водоему. С этим вопросом корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу администрации.
После случившегося Дирекция общественных пространств города установит таблички с предупреждением о том, что выход на лед здесь запрещен — из-за неустойчивых температур воздуха.
"В свою очередь родители должны еще раз проговорить с детьми правила поведения на водных объектах. Школам города также рекомендовано провести с учащимися профилактические беседы.
Просим проявить максимальную осторожность на территориях, где есть водные объекты: на озерах в парке Минного городка и на Сафонова, на набережных и в других местах. Даже если кажется, что лед прочный, это ощущение может быть обманчивым", — добавили в мэрии.