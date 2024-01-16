На помощь поспешил 11-летний брат: ЧП произошло в парке Минного городка

Девочка уронила ключи от дома на лед, другая школьница, проезжающая на коньках, случайно откинула еще дальше. Света сделала несколько шагов, как вдруг раздался треск, и она провалилась под воду. Первым это заметил ее 11-летний брат, который тут же побежал выручать сестру. Он звал взрослых, но те попросту не слышали детский зов о помощи.