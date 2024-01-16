Житель Арзамаса перевел мошенникам 6 млн рублей

Потерпевший рассказал следователям, что решил заработать на фондовой бирже по объявлению в интернете. Он откликнулся на предложение, после чего с ним связался якобы менеджер брокерской компании и обрисовал способы заработка и вывода денег. Собеседник убедил жертву офрмить кредиты и перевести их на указанный счет. В результате арзамасец лишился заемных средств, а мнимый представитель фондовой биржи исчез.



Полицейские устанавливают личность мошенника, ведется следствие.



Владимир Зубарев.