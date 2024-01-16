Потерпевший рассказал следователям, что решил заработать на фондовой бирже по объявлению в интернете. Он откликнулся на предложение, после чего с ним связался якобы менеджер брокерской компании и обрисовал способы заработка и вывода денег. Собеседник убедил жертву офрмить кредиты и перевести их на указанный счет. В результате арзамасец лишился заемных средств, а мнимый представитель фондовой биржи исчез.
Полицейские устанавливают личность мошенника, ведется следствие.
Владимир Зубарев.
Житель Арзамаса перевел мошенникам 6 млн рублей
Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ по заявлению жителя Арзамаса, у которого неизвестные выманили 5,9 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Потерпевший рассказал следователям, что решил заработать на фондовой бирже по объявлению в интернете. Он откликнулся на предложение, после чего с ним связался якобы менеджер брокерской компании и обрисовал способы заработка и вывода денег. Собеседник убедил жертву офрмить кредиты и перевести их на указанный счет. В результате арзамасец лишился заемных средств, а мнимый представитель фондовой биржи исчез.