Задержан заместитель директора Водоканала Петербурга

Его подозревают в превышении должностных полномочий. Обыски проведены на работе и по месту проживания.
По предварительным данным, речь идет о намеренном завышении стоимости при проведении тендеров, в которых побеждала подконтрольная организация. Речь может идти об ущербе на сумму более 100 млн рублей.
Вадим Чернышов занимает должность замдиректора с 2022 года. В его обязанности входит в том числе логистика, организация закупок и материального обеспечения. Ранее он занимал пост директора по закупочной деятельности Водоканала.