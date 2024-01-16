Бастрыкин взял на контроль дело о смерти жителя Хабаровска после нападения собак

16 января в Индустриальном районе Хабаровска стая бездомных собак напала на 38-летнего мужчину. Это произошло в районе семи утра, когда пострадавший шел на работу. От полученных травм он скончался в машине скорой по дороге в больницу. Прокуратура начала проверку, а следственный комитет завел уголовное дело по статье «Халатность».
— Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Трубчику Э. А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — рассказали в СУ СК РФ.
После случившегося в Южном районе организовали отлов собак возле гаражного кооператива, где произошло нападение. Известно, что специалистам удалось поймать несколько особей. Хабаровчан просят быть осторожными и сообщать в администрацию города о случаях агрессии собак.