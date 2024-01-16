В ходе СВО погиб 52-летний штурмовик роты «Z» Игорь Кужлев из Елово

Печальную новость для земляков сообщила администрация Еловского муниципального округа. В зоне проведения СВО при выполнении боевой задачи погиб 52-летний житель села Елово Игорь Кужлев.
Игорь Кужлев родился 18 сентября 1971 года в селе Елово Пермской области. Получил восьмилетнее образование в Еловской средней школе. Затем поступил в ССПТУ № 76, где получил профессию слесаря.
Рядовой запаса Игорь Кужлев 4 июня 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ, принимал участие в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР. Службу проходил в качестве стрелка-радиотелефониста отделения захвата штурмовой роты «Z».
Администрация Еловского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего в СВО земляка, а также его маме Любови Ивановне, отцу Валерию Ивановичу, брату Андрею Валерьевичу.
Прощание с Игорем Кужлевым пройдет 17 января фойе Еловского КДЦ: в 12:00 — церемония прощания, в 12:30 — гражданская панихида. Отпевание состоится в 13:00 в Петропавловском храме, поминальный обед — в 14:30 в столовой Еловской школы.
Напомним, накануне Нового года в дер. Шульдиха Еловского муниципального округа простились с погибшим в СВО 24-летним рядовым Юрием Сыпачевым. В прошедшем декабре жители округа также простились с отдавшим жизнь в ходе проведения спецоперации еще одним земляком — 26-летним Олегом Масленниковым.