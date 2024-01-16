В ходе СВО погиб 52-летний штурмовик роты «Z» Игорь Кужлев из Елово

Напомним, накануне Нового года в дер. Шульдиха Еловского муниципального округа простились с погибшим в СВО 24-летним рядовым Юрием Сыпачевым. В прошедшем декабре жители округа также простились с отдавшим жизнь в ходе проведения спецоперации еще одним земляком — 26-летним Олегом Масленниковым.