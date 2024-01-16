В центре Алматы грузовик провалился под землю

В ночь на 4 января 2024 года автобус с горноспасателями провалился под землю на территории АО «Майкаинзолото» Павлодарской области. Двоих человек из четверых, находившихся в салоне КАВЗ, нашли погибшими. Поиски остальных спасателей и самого автобуса продолжаются до сих пор.