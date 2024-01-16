В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), вылетевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за того, что в салоне сработал индикатор регулировки температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.