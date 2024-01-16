Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск

В Тюмени вынужденно сел самолет из-за сработавшего индикатора температуры.
Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), вылетевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за того, что в салоне сработал индикатор регулировки температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

«Пятнадцатого января на рейсе Ханты-Мансийск — Челябинск сработал индикатор регулировки температуры в салоне. Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени», — сказали в пресс-службе.

Для оперативного выполнения рейса борт заменили на резервный и доставили пассажиров в Челябинск, задержка в аэропорт прибытия составила пару часов, отметили в авиакомпании.