В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), вылетевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за того, что в салоне сработал индикатор регулировки температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
«Пятнадцатого января на рейсе Ханты-Мансийск — Челябинск сработал индикатор регулировки температуры в салоне. Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени», — сказали в пресс-службе.
Для оперативного выполнения рейса борт заменили на резервный и доставили пассажиров в Челябинск, задержка в аэропорт прибытия составила пару часов, отметили в авиакомпании.