Горланили песни под гармошку и держали в страхе горожан: какой след в истории Самары оставили легендарные хулиганы-горчичники

На волне интереса к криминальным и полукриминальным молодежным субкультурам (вызванного сериалом «Слово пацана») самарский краевед Игорь Махтев в эфире радио «КП-Самара» вспомнил о подобных формированиях, существовавших в Самаре и Куйбышеве. Рассказываем наиболее интересное из прозвучавшего в эфире, касающееся легендарных самарских горчичников.
Нож в сапоге, песни под гармошку
Первые группировки появились в Самаре приблизительно в конце XIX века. Во всяком случае, о них уже писали тогда в газетах. А в начале XX века это был уже просто бич, наказание Самары — горчичники к этому времени уже захватили весь город. Невозможно было гулять в парках или проходить по некоторым улицам. Молодежные банды терроризировали население Самары.
Как выглядел горчичник? Очень точно и «вкусно» описал представителя этой «субкультуры» известный самарский меценат и культуртрегер Константин Головкин:
— Черный костюм, короткий пиджак, брюки или штаны, забутые в непременно лакированные с блестящими на солнце голенищами сапоги, иногда жилет; вышитая или ярко цветная на выпуск рубаха.
Обязательным атрибутом одеяния горчичника был шнуровой пояс с кистями навыпуск. Также непременным элементом был картуз — разный в разное время года и сообразно менявшейся моде. Этот «аксессуар» станет потом ключевым в появившейся позже группировке фураг.
За голенищем сапога у горчичников всегда был спрятан нож или гирька на проволоке. Они ходили группами, горланили песни, часто под гармошку.
Ленин и горчичники
Откуда взялось название «горчичники»? По версии городского головы Петра Алабина, произошло оно от так называемой «красной горчицы» — приправы, используемой бедными слоями населения. Ее толкли из красного перца, который на окраинах Самары выращивали в огромных количествах. Для выращивания перца и производства горчицы нанимали бывших крестьян, переставших быть крепостными. Эти наемные рабочие и их потомки оседали в Самаре, селясь по окраинам, сохраняя свои нравы и традиции, далекие от культурных, и навязывая их жителям города.
Были горчичники «низовые», «дубровные» и «сокольничьи» (с улицы Сокольничьей — ныне Ленинской). Кстати, на Сокольничьей в конце XIX века жила семья Ульяновых (там теперь дом-музей Ленина). Это был отнюдь не престижный район, где были публичные дома и селились небогатые люди.
«Дубровой» («дубравой») называли место между драмтеатром и Иверским монастырем (эта территория именовалась позже Рабочий городок, улица с таким названием до сих пор существует на карте Самары). «Дубровские» «держали» такие прогулочные зоны, как сквер за драмтеатром и Струковский сад. Неспроста главную аллею парка называли долгие годы «скотопрогонной дорогой» — по ней невозможно было пройти «белогорликам» (так горчичники именовали интеллигентов). Им ставили подножки, дамам свистели, оскорбляли
«Низовыми» назывались горчичники с территории нынешнего Самарского района. Позже появились еще «запанские» горчичники — по названию поселка между станцией Самара и рекой Самаркой.
Никаких принципов
Все эти группировки не только не давали житья «мирным гражданам» Самары, но и конфликтовали между собой. Доходило до крупных побоищ, в которых участвовало по несколько сотен человек. При этом они были абсолютно беспринципными, не имевшими «ничего святого». Известна история, когда «сокольничьи» избили известного в городе юродивого, попросившего у них копеечку. Били женщин, детей, стариков.
Как писал Константин Головкин, увидев на пути горчичников, лучше всего было перейти на другую сторону улицы или куда-то свернуть. Хотя и это не всегда помогало.
Их грубость и «удаль» была намеренно показной, всячески подчеркивалась — для того, чтоб их боялись. То есть это не были криминальные группировки, промышлявшие разбоем или карманными кражами. Это были уличные хулиганы, которых никто, выражаясь современным языком, не «крышевал», но с ними ничего не могли долгое время поделать.
Точнее сказать, если опираться на то, что писали тогда в газетах, местные власти с ними особо и не пытались ничего сделать. Больше того, некоторые полицейские участвовали со «старшаками» горчичников в совместных попойках в Рождествено, где для этого случая крали и жарили барана.
От революции до 1935-го
С революцией 1917 года и последовавшими событиями горчичники никуда не делись. Их существование продолжалось до 1935 года. В 30-х годах горчичники из хулиганской уже стали частью «блатной», тюремной, криминальной «культуры», занимались разбоем, а между собой вели настоящую войну за владение улицей Куйбышева. Ради этого «низовские» даже объединились с «дубровскими», чтобы вместе противостоять «запанским». Доходило до кровопролития и даже убийств.
4 октября 1935-го в уже куйбышевском суде слушалось дело «О молодежных бандах», по итогам которого 15 человек были осуждены на довольно серьезные сроки. Считается, что те осужденные и были последними горчичниками. Понятно, что остатки хулиганских банд никуда не делись, но они уже не имели такого влияния на город.
Хулиганская «народная»
В целом к этому явлению сложно относиться положительно. Но считается, что знаменитая «народная» песня «Ах, Самара-городок» была придумана именно горчичниками. Был такой слепой музыкант Михаил Угаров (ослеп он, употребив денатурат), игравший на гармошке и близко общавшийся с горчичниками. С помощью условленных мелодий, игравшихся на гармошке, он, в частности, сигнализировал подельникам, занимавшимся непотребствами, что «пора бежать, идет милиция» (сведения об этом ему тихо сообщал стоявший рядом «на стреме» зрячий хулиган). Авторство «Самары-городка» приписывают именно ему.