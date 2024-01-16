Горланили песни под гармошку и держали в страхе горожан: какой след в истории Самары оставили легендарные хулиганы-горчичники

Все эти группировки не только не давали житья «мирным гражданам» Самары, но и конфликтовали между собой. Доходило до крупных побоищ, в которых участвовало по несколько сотен человек. При этом они были абсолютно беспринципными, не имевшими «ничего святого». Известна история, когда «сокольничьи» избили известного в городе юродивого, попросившего у них копеечку. Били женщин, детей, стариков.