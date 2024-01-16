В России произошло очередное крупное ДТП, в котором погибли узбекистанцы

Сегодня, 16 января, примерно в 11:30 на 745 км автодороги М-5 «Урал» в Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «Лада Ларгус» и грузового автомобиля.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» с узбекистанскими госномерами не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Отмечается, что на месте происшествия работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует прокурор Ставропольского района Дмитрий Хартахай.
По имеющимся данным, из семи человек, находившихся в «Ларгусе», трое погибли. Остальных забрала скорая помощь.
Напомним, что 11 января на трассе М-5 под Пензой в ДТП с участием грузовика Volvo и микроавтобуса JAC погибли 8 узбекистанцев, ехавших в минивэне.