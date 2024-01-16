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В России произошло очередное крупное ДТП, в котором погибли узбекистанцы

Из семи человек, находившихся в автомобиле с госномерами из Узбекистана, трое погибли.
В России произошло очередное крупное ДТП, в котором погибли узбекистанцы
Источник: Прокуратура Самарской области

Сегодня, 16 января, примерно в 11:30 на 745 км автодороги М-5 «Урал» в Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «Лада Ларгус» и грузового автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» с узбекистанскими госномерами не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Отмечается, что на месте происшествия работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует прокурор Ставропольского района Дмитрий Хартахай.

По имеющимся данным, из семи человек, находившихся в «Ларгусе», трое погибли. Остальных забрала скорая помощь.

Напомним, что 11 января на трассе М-5 под Пензой в ДТП с участием грузовика Volvo и микроавтобуса JAC погибли 8 узбекистанцев, ехавших в минивэне.