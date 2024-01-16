Губернатор Махонин обратился к родителям после угроз терактов в школах Перми

«Дорогие родители! Поговорите с детьми, чтобы они не участвовали в распространении фейков и панических настроений. Ведь недоброжелатели добиваются именно этого эффекта — посеять в обществе тревогу и раздор. Ситуацию активно подогревают некоторые telegram-каналы, набирая себе подписчиков и просмотры. Самих родителей тоже прошу более критично относиться к информации в соцсетях и сохранять спокойствие», — написал Махонин в Telegram.