В Орше легковушка столкнулась с маршруткой — пострадали дети

«Трое пассажиров, среди которых двое детей (2006 и 2007 года рождения), и водитель маршрутного такси были доставлены в больницу. У них сочетанные травмы: ссадины мягких тканей лица, ушибы, закрытые переломы кисти. Еще двое детей (оба 2008 года рождения) обратились за медицинской помощью самостоятельно. У них диагностированы ссадины мягких тканей, ушибы», — сообщили медики.