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В Орше легковушка столкнулась с маршруткой — пострадали дети

Авария произошла 16 января около 08.00 вблизи дома № 35 на проспекте Текстильщиков в Орше, сообщает пресс-служба областной ГАИ.

Водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes-Benz.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе дети.

«Трое пассажиров, среди которых двое детей (2006 и 2007 года рождения), и водитель маршрутного такси были доставлены в больницу. У них сочетанные травмы: ссадины мягких тканей лица, ушибы, закрытые переломы кисти. Еще двое детей (оба 2008 года рождения) обратились за медицинской помощью самостоятельно. У них диагностированы ссадины мягких тканей, ушибы», — сообщили медики.

Ранее Смартпресс писал, что 16 января произошло смертельное ДТП возле деревни Рогачи Полоцкого района. Виновный в аварии водитель фуры скрылся с места ДТП.