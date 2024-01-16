В Орше легковушка столкнулась с маршруткой — пострадали дети

Водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes-Benz.
В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе дети.
«Трое пассажиров, среди которых двое детей (2006 и 2007 года рождения), и водитель маршрутного такси были доставлены в больницу. У них сочетанные травмы: ссадины мягких тканей лица, ушибы, закрытые переломы кисти. Еще двое детей (оба 2008 года рождения) обратились за медицинской помощью самостоятельно. У них диагностированы ссадины мягких тканей, ушибы», — сообщили медики.
Ранее Смартпресс писал, что 16 января произошло смертельное ДТП возле деревни Рогачи Полоцкого района. Виновный в аварии водитель фуры скрылся с места ДТП.