Путин: ВСУ бьют по площадям, чтобы показать спонсорам возможности «отвечать»

«А зачем они это делают? Ответ есть: первое — показать своему народу и спонсорам, которые деньги дают, оружие, боеприпасы, что они в состоянии отвечать на действия России, когда Россия с целью решения одной из главных задач — демилитаризации Украины, наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории», — сказал президент.