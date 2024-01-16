Куандыку Бишимбаеву выдвинули обвинения еще по одной статье

«Добавить еще одну статью было решено после окончания досудебного расследования. За “Истязание” Бишимбаеву грозит от четырех до семи лет тюрьмы, а вот по ранее вмененной статье Уголовного кодекса “Убийство” — от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами», — отмечает телеканал.