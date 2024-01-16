Куандыку Бишимбаеву выдвинули обвинения еще по одной статье

Как сообщает телеканал «КТК», Бишимбаеву, которого подозревают в смерти его женыСалтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют еще и «Истязание». Информацию об этом телеканалу подтвердили в министерстве внутренних дел.
«Добавить еще одну статью было решено после окончания досудебного расследования. За “Истязание” Бишимбаеву грозит от четырех до семи лет тюрьмы, а вот по ранее вмененной статье Уголовного кодекса “Убийство” — от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами», — отмечает телеканал.
9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января стало известно, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. Также же 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.