Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне СВО

16 января начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении. По его словам, за сутки армия РФ пресекла восемь попыток украинских боевиков усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. В результате были уничтожены два пикапа и до 30 военных.