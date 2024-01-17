В ЦБ предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян

«Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах. Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — отметил регулятор.