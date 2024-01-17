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Экс-министру Куандыку Бишимбаеву выдвинули обвинения еще по одной статье

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Экс-министру Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве жены, вменяют еще одну статью — «Истязание», сообщает КТК.
Источник: Sputnik.kz

Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву выдвигают обвинения еще по одной статье. Подозреваемому в смерти Салтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют также «Истязание».

Информацию об этом телеканалу подтвердили в министерстве внутренних дел.
Добавить еще одну статью было решено после окончания досудебного расследования.

За «Истязание» Бишимбаеву грозит от четырех до семи лет тюрьмы, а по ранее вмененной статье Уголовного кодекса «Убийство» — от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами.

Как сообщал ряд СМИ, Нукенова с телесными повреждениями лежала в ресторане и медленно умирала без медпомощи с раннего утра и примерно до 16.00. После этого была вызвана скорая, девушка была мертва. Куандыка Бишимбаева задержали 9 ноября.

Бишимбаев был приговорен в 2018-м к 10 годам по обвинениям в коррупции, в 2019-м он вышел по УДО.

После произошедшей последней трагедии бывшего министра также арестовали на 2 месяца.