Экс-министру Куандыку Бишимбаеву выдвинули обвинения еще по одной статье

Как сообщал ряд СМИ, Нукенова с телесными повреждениями лежала в ресторане и медленно умирала без медпомощи с раннего утра и примерно до 16.00. После этого была вызвана скорая, девушка была мертва. Куандыка Бишимбаева задержали 9 ноября.