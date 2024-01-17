Экс-министру Куандыку Бишимбаеву выдвинули обвинения еще по одной статье

Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву выдвигают обвинения еще по одной статье. Подозреваемому в смерти Салтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют также «Истязание».
Информацию об этом телеканалу подтвердили в министерстве внутренних дел.
Добавить еще одну статью было решено после окончания досудебного расследования.
За «Истязание» Бишимбаеву грозит от четырех до семи лет тюрьмы, а по ранее вмененной статье Уголовного кодекса «Убийство» — от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами.
Как сообщал ряд СМИ, Нукенова с телесными повреждениями лежала в ресторане и медленно умирала без медпомощи с раннего утра и примерно до 16.00. После этого была вызвана скорая, девушка была мертва. Куандыка Бишимбаева задержали 9 ноября.
Бишимбаев был приговорен в 2018-м к 10 годам по обвинениям в коррупции, в 2019-м он вышел по УДО.
После произошедшей последней трагедии бывшего министра также арестовали на 2 месяца.