Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир»

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду около 02.40 ночи в небе над регионом уничтожили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре украинских дрона.