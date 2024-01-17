Над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир»

«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” и БПЛА самолетного типа», — говорится в заявлении.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду около 02.40 ночи в небе над регионом уничтожили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре украинских дрона.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.