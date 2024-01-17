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В СВО погиб военнослужащий из Соликамска

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Соликамска 28-летний Дмитрий Чуклинов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Дмитрий Чуклинов родился в Соликамске 16 января 1996 года. После окончания школы закончил ПТУ № 73, работал на предприятиях города. Известно, что он проходил военную службу по контракту. Дата и место гибели военнослужащего не сообщаются.

Прощание с Дмитрием Чуклиновым состоится 17 января в в соликамском ДК завода «Урал».