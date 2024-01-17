В СВО погиб военнослужащий из Соликамска

Дмитрий Чуклинов родился в Соликамске 16 января 1996 года. После окончания школы закончил ПТУ № 73, работал на предприятиях города. Известно, что он проходил военную службу по контракту. Дата и место гибели военнослужащего не сообщаются.



Прощание с Дмитрием Чуклиновым состоится 17 января в в соликамском ДК завода «Урал».