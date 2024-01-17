«Чтоб вы провалились»: воронежцы запустили салют в день атаки украинских беспилотников

Ночью вторника, 16 января, средства ПВО уничтожили пять и перехватили еще три БПЛА самолетного типа над Воронежской областью. В областном центре повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Пострадала 10-летняя девочка. Подробная информация об этом — в материале РИА «Воронеж». Кроме того, один из беспилотников рухнул на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района Воронежской области. Пострадавших нет, но в храме повреждены купол и колокольня.