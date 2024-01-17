«Чтоб вы провалились»: воронежцы запустили салют в день атаки украинских беспилотников

В воронежском микрорайоне Шилово во дворе жилого дома вечером вторника, 16 января, пара молодых людей запустила салют, чем возмутила местных жителей и пользователей социальных сетей. Из окон многоэтажки хулиганам пожелали массу нелицеприятных вещей — напомним, что вчера ночью областной центр был атакован украинскими БПЛА. «Доволен?!», «Чтоб вы провалились!», — отреагировали на выходку местные жители. Некоторые угрожали виновникам переполоха физической расправой. Видео, размещенное в шиловском паблике, содержит нецензурную брань, поэтому РИА «Воронеж» публикует его без звука:
— Потрепали нервы всем соседям, ведь этой ночью все не на шутку были перепуганы похожими взрывами, когда беспилотники летели на город. Соседи, в свою очередь, не сдерживались в высказываниях в сторону салютчиков… Крыли их матом из всех сил, — рассказал автор поста.
В комментариях многие воронежцы, не сдерживая эмоций, нелестно охарактеризовали тех, кто запустил салют. Соседям возмутителей спокойствия рекомендовали обратиться в полицию.
Ночью вторника, 16 января, средства ПВО уничтожили пять и перехватили еще три БПЛА самолетного типа над Воронежской областью. В областном центре повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Пострадала 10-летняя девочка. Подробная информация об этом — в материале РИА «Воронеж». Кроме того, один из беспилотников рухнул на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района Воронежской области. Пострадавших нет, но в храме повреждены купол и колокольня.
А сегодня, 17 января, были пресечены попытки террористических атак с применением ракет реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам в Белгородской области.