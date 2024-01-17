В Самаре стояли трамваи из-за ДТП легковушек утром 17 января

В среду, 17 января 2024 года, в Самаре местные жители пожаловались на отсутствие трамваев в мороз и метель. Горожанам пришлось рано утром ожидать данный вид общественного транспорта долгое время, из-за чего на остановках накопилось много людей.
— Время 07:20, на остановке «ДК Современник» трамваев в город нет, люди стоят мерзнут. И от Постникова оврага до Дома печати только идут. По Антонова-Овсеенко все трамваи стоят, — написали самарцы в соцсетях.
Как оказалось, у ТЦ «Гудок» произошло ДТП на трамвайных путях. В направлении «в город» там столкнулись автомобили. Поэтому трамваи стояли.
— В 10 утра движение восстановлено, — сообщили в дептрансе Самары.