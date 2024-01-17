В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8

«В 10.55 по местному времени на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолет Ми-8», — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что вертолет принадлежал Силам воздушной обороны страны. В Минобороны Кыргызстана подтвердили, что вертолет «в ходе учебно-тренировочных полетов произвел вынужденную жесткую посадку».