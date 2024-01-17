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В Гродно водитель сбил женщину на пешеходном переходе

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль наехал на женщину на пешеходном переходе в Гродно, пострадавшая в больнице. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня около 8.00 в Гродно на улице Ленина водитель легковушки наехал на пешехода. Женщину с травмами доставили в больницу.

74-летний водитель автомобиля Mazda двигался по улице Ленина в направлении улицы Ожешко. При подъезде к пешеходному переходу на улице Ленина он не предоставил преимущество женщине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 43-летнюю женщину госпитализировали в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

По факту ДТП назначена проверка.

ГАИ напоминает водителям о необходимости снижать скорость и быть бдительными при подъезде к пешеходному переходу.