В Гродно водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня около 8.00 в Гродно на улице Ленина водитель легковушки наехал на пешехода. Женщину с травмами доставили в больницу.
74-летний водитель автомобиля Mazda двигался по улице Ленина в направлении улицы Ожешко. При подъезде к пешеходному переходу на улице Ленина он не предоставил преимущество женщине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 43-летнюю женщину госпитализировали в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
По факту ДТП назначена проверка.
ГАИ напоминает водителям о необходимости снижать скорость и быть бдительными при подъезде к пешеходному переходу.