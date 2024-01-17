В Гродно водитель сбил женщину на пешеходном переходе

74-летний водитель автомобиля Mazda двигался по улице Ленина в направлении улицы Ожешко. При подъезде к пешеходному переходу на улице Ленина он не предоставил преимущество женщине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 43-летнюю женщину госпитализировали в больницу с повреждениями различной степени тяжести.