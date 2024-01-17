В ходе СВО погиб 37-летний мобилизованный из Прикамья Максим Долдин

В 2004 году он был призван в армию. Окончив службу, служил по контракту. Работал в сфере строительства. В сентябре 2022 года он был призван по мобилизации и отправился на СВО. Боец был награждён медалями «За воинскую доблесть» I степени, «За воинскую доблесть» II степени.