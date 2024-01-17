В ходе СВО погиб 37-летний мобилизованный из Прикамья Максим Долдин

Военнослужащий из Прикамья Максим Долдин погиб в ходе СВО, сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.
37-летний мобилизованный погиб 2 декабря. Максим родился в январе 1986 года в Кудымкаре, учился в школе № 3, а затем в училище № 3 по специальности «слесарь по ремонту автомобилей» и в лицее № 2 по профессии «токарь».
В 2004 году он был призван в армию. Окончив службу, служил по контракту. Работал в сфере строительства. В сентябре 2022 года он был призван по мобилизации и отправился на СВО. Боец был награждён медалями «За воинскую доблесть» I степени, «За воинскую доблесть» II степени.
Прощание с Максимом Долдиным состоится в 12 ч. 18 января в КДЦ Кудымкара по адресу 50 лет Октября, 12.