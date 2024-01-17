Стоял и смотрел, как жена горит заживо: убившему супругу жителю Хабаровска светит лечебница

— Она в платье одета была и в босоножки. Босоножка где-то здесь валялась, я не заметил — она бежала босиком до машины или здесь оставила… Я подождал, чтобы огонь не пошел в лес, чтобы не было возгорания на деревьях. Специально выбрал место, чтобы не помешать другим людям, — рассказывает следователям 27-летний хабаровчанин, убивший свою супругу с особой жестокостью под Красноярском.
Мужчина заподозрил свою вторую половину в неверности и в том, что она «доносит» на него в правоохранительные органы, и решил убить ее. Девушку он увез в другой регион, запер в машине, облил бензином и поджег. Обугленный труп нашел грибник.
РЕВНОСТЬ ПОРОДИЛА ЯРОСТЬ
Эта история началась в феврале 2021 года, когда пара вступила в законный брак. Хабаровчане создали семью, однако доверия между ними особого не было. Руслан* видел во всем предательство, подозревал жену в неверности, считал, что она изменяет ему с другим мужчиной, а еще был уверен, что благоверная «доносит» на него полиции — рассказывает правоохранительным органам все, что делает муж. Эта идея его никак не отпускала, и тогда он спланировал расправу.
Под видом романтического путешествия и совместного отдыха у озера Руслан повез свою жену в Сибирь. Пара отправилась в дорогу в конце июня прошлого года, спустя несколько дней добралась до Красноярска. При этом на связь с родственниками они почему-то не выходили, тогда отец Руслана забеспокоился и обратился в полицию за помощью.
Пара тем временем колесила по Красноярскому краю, вероятно, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и мужчину «перекрыло». Он резко свернул вглубь леса и, проехав немного, остановился. Что в тот момент происходило между супругами, остается загадкой, возможно, они ссорились и кричали, но, выйдя из машины и предусмотрительно сняв госномера, Руслан запер девушку внутри. Затем он облил автомобиль бензином и поджег. Как признается сам хабаровчанин, он беспокоился, чтобы огонь не перекинулся на деревья, чтобы лес не загорелся.
Когда стало понятно, что огонь не поползет дальше, Руслан покинул место расправы, добрался до аэропорта и улетел сначала в Новосибирск, а затем в Москву.
Тем временем об убийстве стало известно. Грибник, живущий в близлежащей к месту происшествия деревне Свищево, в тот день пошел в лес. В поисках грибов он набрел на поляну, где и обнаружил сгоревшую груду металла. Подойдя ближе и заглянув внутрь, он увидел обугленные останки человека и тут же вызвал полицию.
Правоохранители выяснили, что «Лада-Приора» принадлежит жителю Хабаровска. Номера в спешке покидавший место преступления мужчина успел снять и забрать с собой, определить владельца помог ВИН-номер машины, который у каждого автомобиля индивидуальный.
Личность была установлена, и мужчину в аэропорту Москвы уже ждали правоохранители. Его тут же задержали и вернули в Красноярск. Мужчина дал признательные показания и рассказал, как все происходило.
ОТПРАВЯТ В ЛЕЧЕБНИЦУ?
Следственный комитет региона завел уголовное дело по пункту «д» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». К настоящему времени расследование завершено. Как оказалось, мужчина имел хроническое психическое заболевание, в связи с чем не отдавал себе отчета в совершаемом преступлении. Вот дословная формулировка следкома:
— По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у мужчины имеется хроническое психическое заболевание, что лишало его в момент совершения общественно опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Сейчас дело направлено в прокуратуру для утверждения заключения. Руслана могут приговорить в принудительному лечению.