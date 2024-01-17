Стоял и смотрел, как жена горит заживо: убившему супругу жителю Хабаровска светит лечебница

Эта история началась в феврале 2021 года, когда пара вступила в законный брак. Хабаровчане создали семью, однако доверия между ними особого не было. Руслан* видел во всем предательство, подозревал жену в неверности, считал, что она изменяет ему с другим мужчиной, а еще был уверен, что благоверная «доносит» на него полиции — рассказывает правоохранительным органам все, что делает муж. Эта идея его никак не отпускала, и тогда он спланировал расправу.