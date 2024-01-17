В Фергане вынесен приговор двум несовершеннолетним за изнасилование и убийство 11-летней девочки

Ранее мы писали, что в июле рядом с недостроенным домом в Фергане было обнаружено тело 11-летней девочки со следами насилия и убийства.
15 января Ферганский городской суд вынес приговор по данному уголовному делу.
Согласно материалам дела, виновными в убийстве и изнасиловании девочки признаны двое молодых людей. Они обвиняются по следующим статьям УК РУз: п. «в, з, о» ч. 2 ст. 97 (Умышленное убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), ч. 4 ст. 118 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), ч. 4 ст. 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).
Одному из подсудимых суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, другому — на 13 лет.
В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что один из знакомых подсудимых знал о произошедшем, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. За сокрытие преступления суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
Отмечается, что вердикт был вынесен с учетом того, что подсудимые являются несовершеннолетними.