В Фергане вынесен приговор двум несовершеннолетним за изнасилование и убийство 11-летней девочки

Согласно материалам дела, виновными в убийстве и изнасиловании девочки признаны двое молодых людей. Они обвиняются по следующим статьям УК РУз: п. «в, з, о» ч. 2 ст. 97 (Умышленное убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), ч. 4 ст. 118 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), ч. 4 ст. 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).